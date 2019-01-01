السراج يلتقي مع ماكرون على هامش تشييع جنازة الرئيس التونسي

التقى رئيس المجلس الرئيس الليبي، بحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش مشاركتهما في تشييع جنازة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، بأن "اللقاء تناول مستجدات الوضع في ليبيا وتداعيات الاعتداء على العاصمة طرابلس، حيث جدد الرئيس الفرنسي رفضه الكامل لمهاجمة العاصمة وتهديد حياة المدنيين.

وذكر المكتب الإعلامي، أن الرئيس ماكرون قد أكد على ضرورة وقف القتال والعودة إلى المسار السياسي، مشيرًا إلى أن السراج شدد على الثوابت الوطنية الليبية.

وأردف "السراج"، أن الحديث عن وقف القتال يجب أن يوجه للمعتدي، وأن قوات حكومة الوفاق الوطني تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس وعن مدنية الدولة.