سحق فريق أتليتكو مدريد الإسباني جاره ريال مدريد بنتيجة 7-3، في المباراة الودية التي أقيمت صباح اليوم السبت، على ملعب "ميتلايف ستاديوم" في الكأس الدولية للأبطال الودية بأمريكا.



وتمكن أتلتيكو مدريد من تسجيل هدف التقدم بعد أقل من دقيقة واحدة عن طريق دييجو كوستا، وفي الدقيقة 8 سجل الهدف الثاني عن طريق اللاعب جواو فيليكس، فيما أحرز البديل أنخيل كوريا الذي شارك في المباراة بدلا من المهاجم الإسباني ألفارو موراتا ثالث أهداف أتليتكو في الدقيقة 19.



وسجل أتلتيكو مدريد هدفا رابعا عن طريق دييجو كوستا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 28، ثم عاد اللاعب نفسه وسجل الهدف الخامس من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول 5-0.

وفي الشوط الثاني، سجل أتلتيكو مدريد الهدف السادس عن طريق دييجو كوستا في الدقيقة 51 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسجل ريال مدريد أولى أهدافه عن طريق ناتشو فرنانديز في الدقيقة 59.



في الدقيقة 64 أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء لكل من دييجو كوستا وكارفخال، وتمكن ريال مدريد من تسجيل هدفا ثانيا عن طريق كريم بنزيما من ركلة جزاء، ثم سجل خافي هرنانديز ثالث أهداف الملكي في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.