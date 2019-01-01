شرطة هونج كونج تفض مسيرة قرب منطقة شهدت هجوما على محتجين

استخدمت شرطة مكافحة الشغب في هونج كونج، الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق آلاف المتظاهرين في ضاحية بالقرب من الحدود الصينية، بعد يوم من المعارك العنيفة قرب الموقع الذي شهد مهاجمة غوغاء للمتظاهرين في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وتحركت الشرطة لإخلاء المنطقة في وقت متأخر من اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) بعد أن ألقى بعض المتظاهرين المحتشدين في الشوارع الضيقة الحجارة وأشياء أخرى على الضباط وقاموا بإتلاف شاحنة شرطة بينما كان أفراد من قوات إنفاذ القانون داخلها، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وبحلول الساعة 2100 بالتوقيت المحلي، غادر معظم المحتجين، باستثناء بضع مئات من النشطاء المعاندين الذين بقوا في مواجهة مع الشرطة خارج محطة قطار.

وقال ماكس تشونج أحد منظمي الاحتجاج للصحفيين، إن حوالي 288 ألف شخص شاركوا في المسيرة إلا أن الشرطة لم تقدم بعد تقديرا للعدد.

وتحدى المتظاهرون رفض الشرطة للتجمع وتجمعوا في حي يوين لونج شمالي هونج كونج لإطلاق مسيرة لإدانة الهجمات المروعة على النشطاء وركاب القطار التي شنتها مجموعات من الرجال يحملون العصي.

وتسبب العنف، والغضب من فشل الشرطة في إيقافه، في تركيز المتظاهرين على غضبهم على قرية يعتقد أن الغوغاء قد جاءوا منها ومركز شرطة قريب.

ويتم تنظيم مسيرات احتجاج يشارك فيها مئات الآلاف في هونج كونج منذ ثمانية أسابيع، اعتراضا على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبين لمحاكمتهم في الصين.