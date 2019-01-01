عشرات القتلى والجرحى في قصف جوي على محافظة إدلب السورية

سقط عشرات القتلى والجرحى أغلبهم أطفال في قصف نقذته مقاتلات حربية سورية وروسية على مدن وبلدات محافظة إدلب اليوم السبت.

وقال مصدر في الدفاع المدني السوري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "قتل 10 أشخاص بينهم 7 أطفال وامرأة، كما أصيب أكثر من 30 آخرين في قصف على منطقة سنجار في ريف إدلب الجنوبي الشرقي".

وأكد المصدر أن "فريق الدفاع المدني والإسعاف والأهالي يعملون على إخراج جثث القتلى والجرحى من تحت الأنقاض، كما تضررت عدداً من المباني والكثير من الآليات".

وأضاف المصدر: " قتل 12 شخصًا بينهم 5 أطفال وسيدتين في حصيلة أولية جراء قصف شنته طائرات حربية روسيا على مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي ، وقد تسبب القصف بدمار كبير في المباني التي طالها القصف، ولا زال هناك قتلى وجرحى عالقين تحت الأنقاض".

وفي ريف حلب الشمالي الشرقي، انفجرت 5 دراجات نارية مفخخة في مناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا.

وقال قائد في الجيش الوطني التابع للجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن 5 دراجات نارية مفخخة انفجرت في مناطق سيطرة قوات درع الفرات في ريف حلب الشمالي الشرقي في مدن أعزاز - الباب - تل بطال- الغندورة-أخترين، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 15 في مدينة الباب، فضلا عن وقوع 5 إصابات في تل بطال و6 في الغندورة و11 إصابة في مدينة أعزاز.

وفي مدينة كفرزيتا بريف حماة، قتل ثلاثة مسعفين من منظومة الإسعاف في قصف للطيران الروسي أثناء عملهم في إنقاذ المصابين.