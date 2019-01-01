 مفاوض ياباني يشكك في إمكانية التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة أواخر سبتمبر - بوابة الشروق
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مفاوض ياباني يشكك في إمكانية التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة أواخر سبتمبر

أ ش أ
نشر فى : السبت 27 يوليه 2019 - 6:22 م | آخر تحديث : السبت 27 يوليه 2019 - 6:22 م

استبعد مفاوض ياباني بارز اليوم (السبت) إمكانية التوصل إلى اتفاقية تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر المقبل.

وبعد جلسة عمل استمرت ثلاثة أيام في واشنطن وانتهت أمس الجمعة..قال كازوهيسا شيبويا كبير منسقي السياسات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الياباني : "إنه لايزال من غير المؤكد ما إذا كان بإمكان اليابان والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي قبل قمة محتملة بين زعيميهما أواخر سبتمبر المقبل،حسبما ذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية اليوم.

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت مبكر..قال شيبويا إنه غير متأكد، مشددا على الحاجة إلى أن يعمل الجانبان على تحقيق نتائج يمكنها أن تحظى بدعم لدى كلا البلدين.

وكانت الحكومتان الأمريكية واليابانية قد اتفقتا على صياغة اتفاق تجاري يمكن تنفيذه في أقرب وقت ممكن بعد انتخابات مجلس المستشارين الياباني، والتي أجريت يوم الأحد الماضي.

وقال المسؤول الياباني : إن الجلسة الأخيرة على مستوى العمل، ساعدت في "توضيح نقاط (الخلاف) بشكل كبير" قبل المحادثات التي ستجرى على المستوى الوزاري في العاصمة الأمريكية مطلع الشهر المقبل.

ولا تزال الحكومتان لديهما وجهات نظر مختلفة إزاء فرض تعريفات جمركية على المواد الزراعية والسيارات.

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