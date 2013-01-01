عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، بث مباشر مراسم تشييع جنازة الرئيس التونسي الراحل باجي قايد السبسي من قصر قرطاج إلى مثواه الأخير بمقبرة الجلاز حيث سيواري الجثمان الثرى.

وانطلقت الجنازة من قصر قرطاج، بحضور مسؤولين كبار من دول عدة، من بينهم رئيس الدولة الجزائري، عبد القادر بن صالح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من عدة دول عربية وأوروبية وأفريقية.

وشددت السلطات إجراءاتها الأمنية، وأغلقت طرقا كثيرة يمر عبرها أو بالقرب منها موكب جنازة الرئيس الراحل، وانتشرت قوات الأمن في أغلب مناطق العاصمة وقرب مقبرة الجلاز حيث سيواري الجثمان الثرى.

وأعلنت الرئاسة التونسية، أول أمس الخميس، عن وفاة الرئيس التونسي، في المستشفى العسكري بالعاصمة، عن عمر ناهز الـ92 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية.

يذكر أن هيئة الانتخابات التونسية، قد أعلنت أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 15 سبتمبر المقبل، لاختيار رئيس جديد للبلاد.