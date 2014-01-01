الألاف يحتجون في كولومبيا على مقتل نشطاء حقوقيين

خرج عشرات الآلاف من الكولومبيين في مسيرات حاشدة احتجاجا على مقتل المئات من دعاة حقوق الإنسان جراء أعمال عنف في البلاد يُلقى باللوم فيها على جماعات مسلحة مختلفة.

وذكر راديو (مونت كارلو) اليوم (السبت) أن السلطات الكولومبية لم تتمكن حتى الآن من القضاء على موجة الاعتداءات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، رغم إصرار الرئيس إيفان دوكي على أن حالات القتل تراجعت منذ توليه الرئاسة قبل عام تقريبا.

وكان الرئيس الكولومبي قد أمر في وقت سابق السلطات بفتح تحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الهجوم الذي تعرضت له ناشطة بارزة في مجال البيئة والفائزة بجائزة دولية مرموقة خلال اجتماعها مع عدد من قادة المجتمع المدني.

يشار إلى أن الهجمات على اليساريين في كولومبيا قد تصاعدت منذ توقيع اتفاق سلام في عام 2016 مع أكبر مجموعة متمردة في البلاد.