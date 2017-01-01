الرئيس الفرنسي خلال تأبين السبسي: كان مناضلا وتعلمت منه الكثير

•حرصت على الحضور لمشاركة الشعب التونسي حزنه



نعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، قائلًا: هذا «الرجل كان مناضلًا وتعلمت منه الكثير، وكان لديه الكثير من الحكمة، وأراد أن يحتضن العالم كما هو».

وأضاف في كلمته خلال مراسم تأبين الرئيس الراحل، اليوم السبت بقصر قرطاج، «أجواء الحزن تخيم على المكان، ولكني حرصت على الحضور لمشاركة الشعب التونسي حزنه، ولأعبر عن الصداقة واحترام الشعب الفرنسي لنظيره التونسي».

وأوضح أنه اجتمع مع السبسي منذ سنة بشأن الأزمة الليبية ويتذكر الأمر وكأنه بالأمس، واصفًا إياه بأنه كان لدية قدرة للإقناع، وحقق المساواة بين المرأة والرجل بشجاعة في مسألة الإرث، وأكمل مسيرة رئيس الجمهورية التونسية الأسبق الحبيب بورقيبة في زمن الحداثة، وقاد المعارك في أوقات صعبة، وترك إرثا سياسيا وتاريخيا يحتذى به.

وتقام اليوم السبت مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، من قصر قرطاج إلى مثواه الأخير.

وأعلنت الرئاسة التونسية، أول أمس الخميس، عن وفاة الرئيس التونسي، في المستشفى العسكري بالعاصمة، عن عمر ناهز الـ92 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية.

يذكر أن هيئة الانتخابات التونسية، قد أعلنت أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 15 سبتمبر المقبل، لاختيار رئيس جديد للبلاد.