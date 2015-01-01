قرية صينية تمتهن صناعة أقفاص الطيور لأكثر من 5 قرون

يمتهن سكان قرية "داو" بمقاطعة شاندونغ شرق الصين، فن صناعة الأقفاص الخشبية للطيور بطريقة يدوية لأكثر من 500 عام، محاربين التدخل التكنولوجي والآلات في إنتاج تلك الأقفاص.

يسكن بالقرية 460 أسرة، وتعمل حوالي 300 أسرة منهم بتلك الحرفة، التى أصبحت تُشكل منذ عام 2016 ما يقارب نسبة 70% من إجمالي الدخل الأساسي للقرويين، وفقًا لما نشرته "الصين اليوم".

وروى "وو جينتشانج" البالغ من العمر 49 عامًا، للصحيفة الصينية، بدايات تعلمه الحرفة بصناعة وتشكيل أقفاص الطيور الخشبية منذ أن كان في الـ15 من عمره، ليصنع حوالي 30 ألف قفص بأشكال وألوان وتصميمات مختلفة على مدار الـ30 عاما الماضية.

كما أكد "وو"، أنها ليست بحرفة تقليدية بسيطة، ولكنها تمتاز بجودة عالية وقيمة ثقافية وفنية، إضافة إلى اختيار الناس للأقفاص اليدوية المصنوعة من الخشب دون غيرها، ليست نتيجة لتصميماتها الخلابة وحسب، ولكن لقدرتها أيضا على الصمود ضد عوامل الزمن وتغيرات المناخ.

والجدير بالذكر أن قرية "داو" أُدرجت عام 2015 كواحدة من قرى تاوباو الشعبية المخصصة للحرف اليدوية، ما جعلها رمزًا من رموز قائمة التراث الثقافي لمقاطعة شاندونغ، وفقًا لتقرير المعهد العالي للأبحاث الصينية.