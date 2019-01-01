 ضباط كبار من رواندا وكينيا والصومال والسودان يشاركون في دورة تدريبية لحفظ السلام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضباط كبار من رواندا وكينيا والصومال والسودان يشاركون في دورة تدريبية لحفظ السلام

كيجالي - أ ش أ
نشر فى : السبت 27 يوليه 2019 - 4:56 م | آخر تحديث : السبت 27 يوليه 2019 - 4:56 م

شارك ضباط كبار من رواندا وكينيا والصومال والسودان في دورة تدريبية جرت في رواندا على عمليات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام.

وأوضح مسئولون عسكريون أن الدورة التدريبية أجريت في أكاديمية السلام الرواندية ، وشارك فيها ضباط كبار من الدول الأعضاء في القوة الجاهزة بمنطقة شرق أفريقيا والتي تعد قوة الانتشار السريع والتدخل الطارىء في عموم الإقليم.

وقالوا : "إن هذه الدورة تهدف إلى تدريب أولئك الضباط على الخدمة في عمليات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام كمراقبين عسكريين وضباط اتصال ومستشارين عسكريين".

وأكد مدير الأكاديمية الكولونيل جيل روتارمارا أهمية هذه الدورة لأنها جذبت مشاركين في وظائف غير عادية في بعثات حفظ السلام..مشيرا إلى أن هذه الوظائف تتضمن مراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار والتفاوض والوساطة لدى أطراف الصراعات على سبيل المثال.

وأشار المسئولون إلى أن المشاركين في الدورة التدريبية أحيطوا علماً بالموضوعات المتعلقة بتفويض الأمم المتحدة وتلقوا تدريبات عملية مكثفة تعكس الواقع الذي يواجهه العسكريون في مواقع عمليات حفظ السلام التي تتسم بالتعقيد.

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