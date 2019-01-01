زعيم حزب اليسار الألماني يطالب بتأميم كل شركات الطيران لحماية المناخ

طالب بيرند ريكسينجر، زعيم حزب اليسار الألماني، بتأميم كافة شركات الطيران في إطار تحسين مكافحة أزمة المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض.

وفي تصريحات لمجموعة (فونكه) الإعلامية الصادرة اليوم السبت، قال ريكسينجر:" لا ينبغي للشيء الذي يمكن أن يكون له تبعات مجتمعية مأساوية، ان يبقى بدون تنظيم وبدون الخضوع لاقتصاد السوق" وطالب بأن " تتبع شركات الطيران الدولة تماما مثل قطاع الإمداد بالطاقة أو السكك الحديدية".

وأضاف ريكسينجر أن خصخصة حركة النقل الجوي أدت إلى رخص أسعار الرحلات الجوية المضرة بالمناخ على نحو غير مسؤول " فالطيران كان ذات مرة أفضل تنظيما وأغلبه في أيدي القطاع العام، وقد تم السماح بحرب تنافسية متوحشة في سوق الطيران وذلك على حساب العاملين (في الطيران) وعلى حساب المناخ".

وحسب المكتب الاتحادي للبيئة، فإن رحلة ذهاب وعودة من ألمانيا إلى جزر المالديف تتسبب في تأثير مناخي بمعدل يزيد عن خمسة أطنان ثاني اكسيد الكربون لكل شخص، وهو معدل يمكن إصداره بسيارة من الفئة المتوسطة لمسافة تزيد عن 30 ألف كيلومتر.

وبوجه عام، رأى ريكسينجر أن هناك حاجة إلى انتهاج سياسة مناخ تضع للشركات تعليمات واضحة:" ولنأخذ مثلا بشركات السيارات التي خدعت الدولة والمجتمع حتى تتمكن من مواصلة بيع منتجاتها بأرباح كبيرة، ولم يكن ذلك بغرض توفير وظائف، وقد فشلت وزارة النقل لدينا في هذا فشلا تاما".

وحسب اكتشاف مجلس المناخ العالمي، فقد ارتفعت درجة حرارة الأرض الآن بمقدار درجة مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وارتفعت في ألمانيا بشكل أكبر.

وحذر المجلس من أنه اذا استمر الوضع كما هو فإن درجة حرارة الأرض سترتفع بمقدار ثلاث درجات بحلول نهاية القرن، ولوقف هذا التوجه يجب تقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن حرق الفحم والنفط.