استقالة أمين متحف امريكي بعد احتجاجات على بيع شركته لمعدات عسكرية

قدم وارن كاندرز، نائب رئيس مجلس إدارة متحف ويتني للفن الأمريكي، استقالته بعد شهور من الاحتجاج المتزايد على تصنيع شركته وتوزيعها للمنتجات العسكرية.

وقال كاندرز، الذي يُعتبر جامعًا مهمًا للفن المعاصر، في بيان إنه سيتنحى "بحزن شديد" بعد 13 عامًا على قيادته المتحف العريق لأن انتقاده "يهدد بتقويض عمل ويتني الهام".

وقال "كاندرز"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة "سافاريلاند"، وهي الشركة التي تبيع المعدات العسكرية، بما في ذلك حافظات الأسلحة والسترات الواقية من الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، والتي استخدمت لتفريق المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك والشرق الأوسط:" لقد بدأ الفنانون والعاملون في المتاحف الإحتجاج على مشاركة كاندرز في ويتني على مدار الأشهر التي سبقت معرض ويتني بينالي الشهير للفن الناشئ".

في الأسبوع الماضي، أرسل أربعة فنانين عارضين خطابًا إلى منسقي المهرجانات في البينالي قائلين: إنهم رفضوا "مزيدًا من التواطؤ مع كاندرز وتقنياته في العنف". وانضم أربعة آخرون إلى الاحتجاج وطالبوا بإنهاء عملهم.

وفي خطاب الاستقالة، قال كاندرز إن "قوة الفن تكمن في قدرته على التعبير، ودفع الحدود وطرح الأسئلة"، متابعا: "الفن، كما أعرفه، لا يهدف إلى فرض إجابات أحادية الجانب، أو قمع التفكير المستقل.. ومع ذلك، فقد أوضحت هذه الأحداث الأخيرة كيف أن رواية واحدة، تم إنشاؤها ودعمها من قبل مجموعات ذات أجندة أكبر وأكثر خبثًا ، يمكن أن تطغى على هذه الروح".