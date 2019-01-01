مقتل 2 وإصابة رياضيين إثر انهيار شرفة ملهى ليلي بكوريا الجنوبية

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لقي كوريان جنوبيان حتفهما وأصيب رياضيون يشاركون في بطولة العالم للسباحة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت؛ إثر إنهيار شرفة داخل ملهى ليلي بمدينة جوانجو، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية إن السلطات تشتبه في أن شرفة الملهى الليلي الموجود بالقرب من القرية الرياضية، ربما انهارت بسبب الوزن الزائد عليها.

وأضافت الوكالة أن 9 رياضيين، أربعة أمريكيين واثنين من نيوزيلندا وهولندي وإيطالي وبرازيلي أصيبوا.

وأوضحت أن كل المصابين من لاعبي رياضة كرة الماء ماعدا اللاعب البرازيلي.

كما أصيب شخصان آخران غير رياضيين.

وأعرب الاتحاد الدولي للسباحة عن "أسفه العميق" للحادث قائلا إنه "يراقب الموقف عن كثب وسيتخذ كل الإجراءات لضمان تقديم الرعاية الصحية والمساعدة عند الحاجة".