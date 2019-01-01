«صحة شمال سيناء» تتابع 3 وحدات صحية في العريش

نظمت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم السبت، جولة تفقدية في وحدات الرعاية الصحية بمدينة العريش.

وأكد الدكتور رمضان توفيق، مدير عام الطب الوقائي، قيام إدارة الطب الوقائي، بجولة تفقدية على مركز الرعاية الصحية الأساسية بوسط مدينة العريش والمركز الحضري بأبي صقل وعاطف السادات، بتكليف من الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة، في إطار خطة مديرية الصحة إدارة الطب الوقائي، للمتابعة الميدانية المستمرة، وإحكام الرقابة على أعمال مكاتب الصحة بالمحافظة، والتأكد من تنفيذ الخطة الوقائية المتعلقة بأمراض الصيف.

وتضمنت الجولة مقابلة الأطباء بالمراكز الحضرية بهدف الحث على ضرورة الترصد الإيجابي للحد من حدوث أمراض الصيف، بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية والتعامل معها فوراً لمنع حدوث أى تفشيات وبائية.

من جانبه، أكد محسن صبحي، مراقب عام مديرية الصحة، على ضرورة مناظرة الأوراق الثبوتية للمواليد والوفيات بمكاتب الصحة، واستمرار الإشراف الميداني على الأعمال الوقائية بالمراكز الحضرية.

وأضاف فتحي عثمان، مدير مكتب التثقيف والإعلام، أن هناك خطة وزارية شاملة لمكافحة الأمراض الصيفية، واستعداد مديرية الصحة الكامل لمواجهة أمراض الصيف، بالتنسيق والتعاون بين كافة الإدارات بالمحافظة.