 روسيا توافق على مشروع قانون للتصديق على اتفاقية «رابطة الدول المستقلة» للاستعداد للحوادث النووية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا توافق على مشروع قانون للتصديق على اتفاقية «رابطة الدول المستقلة» للاستعداد للحوادث النووية

أ ش أ
نشر فى : السبت 27 يوليه 2019 - 6:19 م | آخر تحديث : السبت 27 يوليه 2019 - 6:19 م

وافقت الحكومة الروسية على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاق للتعاون بين بلدان رابطة الدول المستقلة بشأن التأهب في حالة وقوع حادث نووي أو حدوث حالة طوارئ إشعاعية والمساعدة المتبادلة في القضاء على النتائج المترتبة عليها.

وأعلنت الحكومة الروسية في بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم السبت: أنه تمت "الموافقة على مشروع القانون الاتحادي بشأن التصديق على اتفاق التعاون بين الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة للاستعداد لحادث نووي أو حدوث حالة طوارئ إشعاعية والمساعدة المتبادلة في القضاء على عواقبها، وتقديمه إلى مجلس الدوما بالطريقة المنصوص عليها".

وجرى توقيع الاتفاقية في الثاني من نوفمبر من العام الماضي خلال اجتماع لمجلس رؤساء حكومات بلدان رابطة الدول المستقلة في أستانا.

وتؤسس هذه الاتفاقية لإجراء تعاون بين دول رابطة الدول المستقلة من أجل تسهيل تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو حدوث حالة طوارئ إشعاعية من أجل تقليل عواقبها إلى الحد الأدنى، وكذلك لحماية الصحة العامة والممتلكات والبيئة من آثار الانبعاثات المشعة والإشعاعات المؤينة.

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