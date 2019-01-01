فرج عامر: سموحة يتقدم بشكوى ضد أحد الأندية الكبرى

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة تقدمه بشكوى رسمية ضد أحد الأندية الكبرى بسبب التوقيع مع لاعب مسجل بفريقه السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، دون الاتفاق مع إدارة النادي.

ولم يفصح رئيس نادي سموحة عن اسم النادي الذي قرر التقدم بالشكوى ضده، أو اسم اللاعب الذي وقّع على عقود الانتقال لفريق آخر، إلا أنه أكد أن إدارة النادي مازالت في انتظار نتيجة هذه الشكوى.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية على تويتر :"سموحة يتقدم بشكوى ضد أحد الأندية الكبرى قام بالحصول على توقيع لاعب مسجل بالنادي وعقدة ممتد وذلك بالمخالفة للوائح الدولية والمحلية وتأكيد على ضرورة الانضباط الكروي، وسوف ننتظر نتيجة هذه الشكوى ؟".