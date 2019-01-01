وصول جثمان الرئيس التونسي إلى مقبرة الجلاز

وصل جثمان الرئيس التونسي الراحل باجي قائد السبسي إلى مثواه الأخير داخل مقبرة الجلاز حيث سيواري الجثمان الثرى، وسط حضور شعبي كبير.

وانطلقت جنازة الرئيس الراحل من قصر قرطاج، بحضور مسؤولين كبار من دول عدة، من بينهم رئيس الدولة الجزائري، عبد القادر بن صالح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من عدة دول عربية وأوروبية وأفريقية.

ورفع عدد من المواطنين الذين اصطفوا على جانبي الطريق أعلام تونس لتوديع الرئيس الراحل، ووشددت السلطات إجراءاتها الأمنية، وأغلقت طرقا كثيرة يمرعبرها أو بالقرب منها موكب جنازة الرئيس الراحل، وانتشرت قوات الأمن في أغلب مناطق العاصمة وقرب مقبرة الجلاز حيث سيواري الجثمان الثرى.

وأعلنت الرئاسة التونسية، أول أمس الخميس، عن وفاة الرئيس التونسي، في المستشفى العسكري بالعاصمة، عن عمر ناهز الـ92 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية.

يذكر أن هيئة الانتخابات التونسية، قد أعلنت أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 15 سبتمبر المقبل، لاختيار رئيس جديد للبلاد.