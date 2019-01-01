 سول: مصرع وإصابة 18 شخصا بينهم مشاركون ببطولة العالم للألعاب المائية إثر انهيار بملهى - بوابة الشروق
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سول: مصرع وإصابة 18 شخصا بينهم مشاركون ببطولة العالم للألعاب المائية إثر انهيار بملهى

أ ش أ
نشر فى : السبت 27 يوليه 2019 - 11:23 م | آخر تحديث : السبت 27 يوليه 2019 - 11:23 م

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 16 آخرون، بينهم رياضيون من المشاركين في بطولة العالم للألعاب المائية إثر انهيار طابق علوي في أحد النوادي الليلية في مدينة جوانججو بكوريا الجنوبية، وفقا لما أعلنت السلطات المحلية اليوم السبت.

وقالت إدارة الإطفاء والحماية المدنية الكورية، إن انهيار الطابق العلوي أدى إلى مقتل كوريين اثنين، بينما أصيب 16 شخصًا بينهم رياضيون أجانب جاؤوا إلى المدينة التي تبعد 330 كيلومتر جنوب العاصمة سول للمشاركة في بطولة العالم للألعاب المائية، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ووفقًا لـ"بونهاب"، تعتقد السلطات أن حدوث الانهيار كان بسبب الوزن الزائد على الطابق العلوي، والذي يقول شهود عيان إنه كان يحمل 100 شخص.

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