إحالة 12 موظفا بالوحدة المحلية لقرية بر بحري في بلطيم للتحقيق

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، 12 موظفا بالوحدة المحلية لقرية بر بحري ببلطيم للتحقيق، حيث تضمنت لائحة التحقيق (إحالة موظفين لتركهم العمل دون سند قانوني، وإحالة 10 موظفين لتغيبهم عن العمل)، وبالمرور على القرية تبين أن معظم شوارع القرية غير مرصوفة وغير ممهدة، ومعظم أعمدة الكهرباء تحتاج رفع كفاءة، وبالمرور على وحدة طب الأسرة بالقرية تبين أن مبنى الوحدة الصحية قديم وآيل للسقوط والوحدة تعمل بشقة مؤجرة بأحد المنازل بالقرية، لم يتواجد أحد العاملين بالوحدة وتم تحرير محضر إثبات بذلك.

وبالمرور على الوحدة المحلية، تبين عدم وجود جهاز بصمة والوحدة تعمل بالدفاتر، وبالمرور على مدرسة الحنفي الإعدادية المشتركة والمزمع افتتاحها تبين عدم وجود العاملين بالمدرسة وغلقها بالأقفال وتم تحرير محضر بذلك، وذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية طبقاً لتكليفات محافظ كفر الشيخ.

وكلف المحافظ، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، بالتحقيق في مخالفات الحضور والانصراف الخاصة بالوحدة الصحية والوحدة المحلية وغلق المدرسة بقرية بر بحري، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، ووكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة التربية والتعليم، بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير، مؤكدا على محاسبة المقصرين.