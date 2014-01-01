متظاهرو هونج كونج يحتشدون في مسيرة في موقع شهد هجمات عنيفة

احتشد المئات في محطة قطارات "يونج لونج" في هونج كونج، بعد ظهر اليوم السبت، متحدين حظرا فرضته الشرطة على تنظيم احتجاج ضد الحكومة بسبب مشروع قرار مثير للجدل سيسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين.

وارتدى الكثيرون قمصانا سوداء وأقنعة وجه وخوذات ومظلات، وهي المظاهر التي أصبحت شائعة في المسيرات ضد مشروع القانون، التي يتم تنظيمها منذ أكثر من شهر وشارك فيها مئات الآلاف من المشاركين.

وتحولت الحركة منذ ذلك الحين إلى مظاهرة أوسع نطاقا ضد الحكومة المحلية وبكين، دعما للديمقراطية.

تأتي مسيرة اليوم السبت بعد أسبوع من تعرض 45 شخصا للهجوم، مما أسفر عن إصابتهم بشكل خطير بعد مسيرة في نفس الموقع نظمها رجال يرتدون قمصانا بيضاء، يُعتقد على نطاق واسع أنهم ينتمون إلى عصابات إجرامية في هونج كونج.

ويقول متظاهرون إن العصابات المأجورة من المناطق المحلية، مسؤولة عن الهجمات وتتهم الشرطة بعدم حمايتها.

واحتشد مئات من المتظاهرين أمس الجمعة في مطار المدينة لاستقبال الوافدين الجدد بهتافات لحركة هونج كونج الحرة ولافتات تحتج على مشروع القانون بشأن تسليم المطلوبين.

وأعلنت زعيمة هونج كونج، كاري لام "موت" القانون لكن يريد المتظاهرون سحبه بشكل رسمي.

وهونج كونج مستعمرة بريطانية سابقة، عادت إلى السيادة الصينية في عام 1997.

وتعهدت بالحكم الذاتي حتى عام 2047، لكن الكثير من السكان والمحتجين يشعرون أن حقوقهم وحرياتهم تتعرض للهجوم في السنوات الأخيرة.