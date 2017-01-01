الجيش الليبي يستهدف قاعدة للتشكيلات المسلحة ويستعيد معسكر «النقيلة» في طرابلس

- وفد برلماني ليبي يلتقى مسؤولين بالبيت الأبيض.. وتحذير أممي من إعادة مهاجرين إلى مركز تاجوراء

لأول مرة منذ انطلاق عملية "طوفان الكرامة" لتحرير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية، قام الجيش الوطني الليبي، فجر اليوم السبت، باستهداف عدة مواقع للتشكيلات المسلحة في سرت ومصراتة.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه تم تدمير أكثر من 10 أهداف للتشكيلات المسلحة في طرابلس اختيرت بعناية شملت غرف عمليات ووسائط دفاع جوي ومخازن للذخائر لمواقع عسكرية في مصراتة والكلية الجوية بها وقاعدة سرت كما شملت رتل بمنطقة عمليات غريان.

وأشارت الغرفة إلى أن قوات الجيش انطلقت للقضاء على تنظيم الإخوان الإرهابي وعصاباته ولن تتراجع عن هدفها.

من جهتها، أعلنت قاعدة الوطية أن المقاتلات التي نفذت الضربات الجوية خرجت منها، قبل أن تعود أدراجها في ساعات الصباح الأولى فور إنهاء مهامها. وبحسب المكتب الإعلامي للقاعدة الجوية، فإن القصف الجوي قد استهدف الكلية الجوية مصراتة وغرفة العمليات ومنظومة الدفاع الجوي شرق المدينة.

في غضون ذلك، أعلن اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني الليبي السيطرة على معسكر النقلية التابع لحكومة الوفاق جنوب طرابلس، مشيرا إلى تواصل الاشتباكات في المنطقة.

وقال مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت: "اللواء 73 مشاة والكتيبة 127 مشاة والكتيبة 136 مشاة، تقدموا على ثلاث نقاط وتدخل في اشتباكات بالقرب من كوبري الفروسية بعد السيطرة الكاملة على معسكر النقلية".

كان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قد وجه مؤخرا، كلمة إلى جنود وضباط صف وضباط الجيش الليبي على تخوم العاصمة، يحثهم فيها على الاستعداد للتقدم نحو العاصمة لتحريرها من الإرهاب، مؤكدا: "قريبا سنرفع راية النصر في العاصمة طرابلس".

من ناحية أخرى، بحث وفد من مجلس النواب الليبي، مع كبار المسؤولين بالبيت الأبيض خلال زيارته واشنطن، تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال مجلس النواب الليبي، في بيان صحفي، إن "الوفد بحث مع مسؤولي البيت الأبيض سيطرة جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة على العاصمة الليبية طرابلس وتوضيح حقيقة الأوضاع في ليبيا وعدد من القضايا الهامة".

إلى ذلك، حذرت الأمم المتحدة من أن عشرات المهاجرين الناجين من حادث غرق القارب مؤخرا قبالة سواحل ليبيا، نقلوا إلى مركز تاجوراء قرب طرابلس، الذي تعرض الشهر الجاري لغارة دموية.

وأكد المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تشارلي ياكسلي، أمس الجمعة، أن حرس السواحل الليبي نقل 84 مهاجرا تم إنقاذهم أمس في مياه البحر المتوسط، إلى المركز الواقع قرب خط الجبهة بين قوات حكومة الوفاق والجيش الليبي.