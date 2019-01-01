محافظ الدقهلية: ضبط مصنع أدوية بيطرية يستخدم موادا فاسدة

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن ضبط مصنع لإنتاج الأدوية البيطرية يستخدم موادًا خام منتهية الصلاحية وفاسدة، مشيرًا إلى العثور بداخله على 38 ألف كيلو جرام من المواد، فضلًا عن مصادرة المعدات المستخدمة.

وشدد محافظ الدقهلية، على سرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المصنع وإحالة الأوراق والمستندات المتعلقة للنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها حيال المخالفات.

وأكد على ضرورة استمرار حملات التفتيش والرقابة على كافة المنشآت الصناعية والإنتاجية لضمان وصول منتج مطابق للمواصفات وصالح للاستعمال وتتوفر فيه اشتراطات الإنتاج السليم.

يذكر أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات المعنية التي داهمت مصنعًا لإنتاج الأدوية البيطرية بناحية سرسو الدنابيق التابعة لمركز المنصورة؛ وأسفرت عن ضبط 37 ألفًا و775 كيلو جرام مواد خام مختلفة تستخدم في الإنتاج وتم التحفظ على المعدات المستخدمة.