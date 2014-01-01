الاتحاد الأوروبي يتعهد بدعم مشروع النهوض بالتجارة الأفغانية

شارك مسؤولون من الحكومة الأفغانية وسفير الاتحاد الأوروبي في كابول وممثلو القطاع الخاص في اجتماع حول مشروع "النهوض بالتجارة الأفغانية"، الذي يدعمه مركز التجارة العالمي.

وقال الاتحاد الأوروبي -في بيان صدر اليوم السبت- إن المشروع عبارة عن مبادرة يمولها الاتحاد الأوروبي، تم إطلاقها في نوفمبر 2016، وتهدف إلى تعزيز القدرات التجارية الأفغانية للاستفادة من انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية.

وقال البيان إن المشروع يدعم أفغانستان لتحسين بيئة أعمالها حتى تتمكن المنتجات الأفغانية من الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

واستعرض المشاركون التقدم المحرز خلال السنوات الثلاث الأخيرة من المشروع، وناقشوا خطط الأنشطة التي سيتم تنفيذها بشكل إضافي حتى نهاية هذه المرحلة في غضون ستة أشهر.

وقال بيير مياودون سفير الاتحاد الأوروبي في أفغانستان: "العمل من أجل النهوض بالتجارة الأفغانية يشبه العمل من أجل تحقيق السلام، يولي الاتحاد الأوروبي الأولوية للتكامل والاتصال الاقتصادي كمفتاح لتحقيق السلام".

وتابع مبعوث الأتحاد الأوروبي: "أعلن استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للأعوام 2020-24 من خلال المرحلة الثانية من المشروع، بتمويل بقيمة 12 مليون يورو".

وقال أجمل أحمدي وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، إن مشروع "النهوض بالتجارة الأفغانية" يدعم هدف وزارته للوصول إلى صادرات بقيمة مليار دولار هذا العام.

في الأشهر المقبلة، وحتى نهاية المرحلة الأولى، سيدعم المشروع الحوار الثنائي مع الشركاء التجاريين من المنطقة، ويقوم بتدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة على إجراءات التصدير، وإطلاق بوابة التجارة الأفغانية، ومتابعة السياسة التجارية الوطنية لأفغانستان التي أقرتها الحكومة الأفغانية رسميا ووضع اللمسات الأخيرة للإعداد للمرحلة الثانية المقرر أن تبدأ في الربع الأول من عام 2020.