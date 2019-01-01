 محكمة نيجيرية تصنف حركة شيعية كجماعة إرهابية - بوابة الشروق
السبت 27 يوليه 2019 11:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

محكمة نيجيرية تصنف حركة شيعية كجماعة إرهابية

د ب أ
نشر فى : السبت 27 يوليه 2019 - 11:44 م | آخر تحديث : السبت 27 يوليه 2019 - 11:44 م

أصدرت محكمة نيجيرية قرارًا بحظر جميع أنشطة الحركة الإسلامية الشيعية، حسبما أفادت صحيفة "ذا بانش" النيجيرية اليوم السبت.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن الصحيفة النيجيرية أن هذا الحكم يأتي وسط الاشتباكات التي اندلعت بين الشرطة النيجيرية وأنصار الحركة الإسلامية الشيعية ، والتي أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص، من بينهم ضابط شرطة ومتظاهرون.

ونقلت الصحيفة النيجيرية عن القاضى ناكيوني ماها، بالمحكمة الاتحادية العليا، قوله إنه يمكن اعتبار أنشطة الحركة "من الأعمال الإرهابية غير المشروعة ".

وأوضحت الصحيفة أن قاضي المحكمة حظر أي تجمع باسم الحركة.

وتقع اشتباكات بشكل منتظم بين الشرطة النيجيرية وأنصار الحركة الإسلامية الشيعية، الذين يطالبون الحكومة بالإفراج عن زعيمهم، إبراهيم زكزكي، المحتجز منذ عام 2015.

وخلفت الاشتباكات التي وقعت في العاصمة أبوجا في تشرين أول/أكتوبر نحو 50 قتيلا من أنصار الحركة.

ويمثل الشيعة أقلية في نيجيريا، حيث يقولون إنهم يتعرضون للاضطهاد من قبل الأغلبية السنية في البلاد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك