محكمة نيجيرية تصنف حركة شيعية كجماعة إرهابية

أصدرت محكمة نيجيرية قرارًا بحظر جميع أنشطة الحركة الإسلامية الشيعية، حسبما أفادت صحيفة "ذا بانش" النيجيرية اليوم السبت.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن الصحيفة النيجيرية أن هذا الحكم يأتي وسط الاشتباكات التي اندلعت بين الشرطة النيجيرية وأنصار الحركة الإسلامية الشيعية ، والتي أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص، من بينهم ضابط شرطة ومتظاهرون.

ونقلت الصحيفة النيجيرية عن القاضى ناكيوني ماها، بالمحكمة الاتحادية العليا، قوله إنه يمكن اعتبار أنشطة الحركة "من الأعمال الإرهابية غير المشروعة ".

وأوضحت الصحيفة أن قاضي المحكمة حظر أي تجمع باسم الحركة.

وتقع اشتباكات بشكل منتظم بين الشرطة النيجيرية وأنصار الحركة الإسلامية الشيعية، الذين يطالبون الحكومة بالإفراج عن زعيمهم، إبراهيم زكزكي، المحتجز منذ عام 2015.

وخلفت الاشتباكات التي وقعت في العاصمة أبوجا في تشرين أول/أكتوبر نحو 50 قتيلا من أنصار الحركة.

ويمثل الشيعة أقلية في نيجيريا، حيث يقولون إنهم يتعرضون للاضطهاد من قبل الأغلبية السنية في البلاد.