الرئيس التنفيذى لبعثة الحج: منظومة إلكترونية لتسكين الحجاج آليا

أكد اللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج الرسمية أنه تم استحداث منظومة إلكترونية للتسكين الآلى لجميع الحجاج، بحيث يستطيع الضابط المتواجد فى كل فندق عبر جهاز قارئ الباركود من معرفة رقم غرفة الحاج، وهو الأمر الذى أدى إلى إنهاء ظاهرة تكدس الحجاج فى بهو الفنادق.

واضاف إلى أن غرف العمليات فى المدينة المنورة لم ترصد أى شكاوى لجميع الحجاج بصفة عامة والقرعة بصفة خاصة.

واوضح الرئيس التنفيذي لبعثة الحج ان الضباط المشرفين على بعثة حجاج القرعة يرتدون للمرة الأولى سترات تحمل شعار وزارة الداخلية ليتعرف عليهم الحاج بكل سهولة ويسر وحتى يستطيع تمييزهم دون غيرهم على نحو يشعره بالطمأنينة طوال فترة تواجده بالأراضى المقدسة.

وأضاف أنه تطبيق هذا العام للمرة الأولى أيضا تجربة تخصيص وحجز فنادق كاملة لحجاج القرعة دون غيرهم، حيث تم إسناد 3 فنادق كاملة لبعثة حجاج القرعة فى المدينة المنورة.

مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة للحاج، حرصت وزارة الداخلية هذا العام، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، على توفير واعظين وواعظات للإجابة على تساؤلات واستفسارات الحجاج.

وقال لطفي انه تم تفويج 923 حاجا إلى مكة المكرمة صباح اليوم السبت بعد قضائهم 5 أيام فى رحاب المدينة المنورة.

وأوضح الرئيس التنفيذى لبعثة الحج أنه تم نقل الحجاج مع نسائم الفجر لتفادى سفرهم مع ارتفاع درجات الحرارة فى ساعات النهار.

وتابع أنه تم تجهيز 22 حافلة حديثة ومجهزة على أعلى مستوى لراحة الحجاج خلال مدة سفرهم إلى مكة المكرمة، مشيرا إلى أنه تتم متابعة خط سير هذه الحافلات عبر تقنية "GPS" تحسبا لأى طوارئ ويتم ربطها بغرفة العمليات المركزية بمكة المكرمة.

من جانبه أوضح المقدم أحمد حفنى من غرفة عمليات بعثة حجاج القرعة بالمدينة المنورة أنه تم إبلاغ الحجاج المغادرين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة قبل السفر بـ24 ساعة.

وأضاف أنه منعا لحالات التكدس أمام الحافلات، تم إبلاغ كل حاج برقم حافلته ومقعده قبل السفر بيوم كامل.