أم البنات تطلب الخلع من زوجها: إنجاب الولد مش بإيدي

بين الحشود المجتمعة أمام محكمة الأسرة بأبو المطامير، لفتت الانظار السيدة الثلاثينية الواقفة مع بناتها الأربعة، نتاج زواج دام لمدة 10 سنوات طالبة الخلع من زوجها، بعد تفاقم الخلافات بينهما.

وقالت داليا: "قد يكون السبب الخفي وراء الخلافات المستمرة مع زوجي هو عدم إنجابي ولد له، فهل هذا الشيء بيدي؟".

وتابعت: "منذ العام اشتدت بيننا الخلافات مما طورها إلى الضرب والسب بألفاظ تخدش الحياء، وبدد منقولات الزوجية، وتم تحرير جنحة بذلك وأخيرا هجرني وامتنع عن الإنفاق على بناته ولهذا قد كرهته وكرهت معاشرته وأخاف ألا أقيم حدود الله لذلك توجهت للمحكمة بطلب الخلع".

وقال المحامي محمد أحمد العنتبلي إن موكلته على استعداد تام للتنازل عن كل مستحقاتها المادية عملا بالمادة 20 بالقانون رقم 1 لعام 2001 الخاص بأوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.