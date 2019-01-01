التصريح بدفن جثة عامل عثر عليها في فيلا النني بالمحلة

صرحت نيابة أول المحلة بمحافظة الغربية، السبت، بدفن عامل خردة بعد العثور على جثته متعفنة داخل فيلا تحت الإنشاء ملك اللاعب محمد الننى ابن مدينة المحلة المحترف في نادي الأرسنال الإنجليزي.

كانت النيابة العامة قد عاينت مكان العثور على الجثة وتبين من الفحص أن الفيلا مهجورة ولا يعيش فيها أحد وهي تحت الإنشاء ويتم العمل بها لتشطيبها.

وتبين أن الجثة مسجاة على الأرض فى حالة تعفن رمى، وبالفحص الظاهري تبين وجود أثار صعق بالكهرباء.

وتبين أن المتوفى تسلل إلى الفيلا لجمع الخردة وسرقة كابلات الكهرباء، وأثناء ذلك صعقه التيار الكهربي وتوف في الحال، وجرى اكتشافه بعد انبعاث الرائحة الكريهة من الجثة.

وناظر مدير النيابة الفيلا ومكان العثور على الجثمان، وكابل الكهرباء الموجود في الفيلا والذي عثر على الجثة بجواره.

وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، التي أكدت صحة الواقعة، وأمرت النيابة بدفن الجثة.

كما استمعت النيابة لأقوال الكابتن ناصر النني والد اللاعب والذي أكد في أقواله أن المتوفى دخل إلى الفيلا بقصد سرقة كابلات الكهرباء، فصعقه التيار الكهربي من أحد الكابلات.

وأشار إلى أن الفيلا تحت الإنشاء ولا يسكنها أحد، وجارى العمل على تشطيبها تمهيدا للسكن فيها، وتحرر عن الواقعة المحضر 4242 إدارى قسم أول المحلة.