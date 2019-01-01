«جهاز دمياط الجديدة»: جار إنهاء أعمال رفع كفاءة المدخل الغربي للمدينة

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قال رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، محمد رجب، إنه جار الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير المدخل الغربي- طريق الامتداد 2.

وأوضح رئيس الجهاز أن أعمال رفع الكفاءة والتطوير تشمل تنفيذ أعمال الرصف بطبقة الأسفلت، وكذا أعمال البردورات والإنترلوك، وأعمال الكهرباء.

وأشار إلى مد فترة العمل للشركة المنفذة حتى الساعات الأخيرة من اليوم؛ لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وتحقيق الاستفادة من الطريق.

وأضاف رجب أنه جار تنفيذ أعمال الطبقة الرابطة للأسفلت بالمدخل الغربي الرئيسي للمدينة، والذي يربط بين الطريق الدولي الساحلي ووسط المدينة، لتحقيق السيولة المرورية، وربط الأحياء المختلفة بالمدينة، موجها بضرورة المتابعة الدورية لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير.