مقتل وإصابة 15 من عناصر الشرطة في انفجار شرقي أفغانستان

أعلن المتحدث باسم شرطة ولاية "غازني" الأفغانية أحمد خان سيرات مقتل ثلاثة ضباط بالشرطة على الأقل وإصابة 12 أخرين صباح اليوم السبت، في انفجار استهدف مقر شرطة الولاية الواقع بمنطقة "آب باند" تبنته حركة طالبان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن سيرات قوله إن طالبان، التي تسيطر على مساحات واسعة بالولاية، استخدمت في التفجير أيضا مركبة عسكرية مسروقة من طراز "همفي"، وانه أدى إلى تدمير المبنى بشكل جزئي.

وكان المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد أعلن تبني الحركة للهجوم التفجيري.

يذكر أن شرطة ولاية "غازني" أعلنت أمس الجمعة، مقتل ثلاثة من قواتها وإصابة خمسة آخرين إثر هجوم شنه مسلحو حركة "طالبان" على مقر الشرطة في مقاطعة "خوجياني" بالولاية الواقعة شرقي البلاد.