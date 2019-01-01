إيران وسلطنة عمان تبحثان التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ونظيره العماني يوسف بن علوي -اليوم السبت- بطهران التطورات الإقليمية والدولية وأكدا أهمية استمرار المشاورات بين البلدين.

واستعرض ظريف وبن علوي -خلال محادثاتهما، اليوم السبت، بطهران- مجالات التعاون والعلاقات الحسنة بين إيران وسلطنة عمان، وأكدا على اهمية استمرار المشاورات بين طهران ومسقط، وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

كان وزير خارجية عمان، وصل اليوم السبت إلى طهران في ثاني زيارة له للجمهورية الإسلامية الإيرانية في غضون شهرين، فقد كان قد زار طهران والتقى مع نظيره الإيراني ظريف في 20 مايو الماضي.

كانت وزارة الخارجية العمانية قد ذكرت -في بيان- إن زيارة بن علوي تصب في سياق التباحث حول توطيد العلاقات الثنائية والمشاورات المستمرة بين البلدين حيال التطورات الأخيرة في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية -أمس الجمعة- أن عمان تضطلع بدور الوساطة في النزاع بين بريطانيا وإيران بشأن ناقلتي نفط، تحتجزهما طهران.

كانت عمان قد توسطت في التوترات بين إيران وخصومها الغربيين في السابق، وتردد أنها أحرزت بعض النجاحات في هذا الصدد.

وبدأ النزاع بين طهران ولندن في الرابع من يوليو الجاري، عندما تم احتجاز ناقلة البترول الضخمة "جريس-1" الإيرانية قبالة إقليم جبل طارق الخاضع لسيطرة بريطانيا؛ بسبب مزاعم من انتهاكها لعقوبات الاتحاد الأوروبي من خلال شحنتها المتجهة إلى سوريا.

وبعد ذلك بأسبوعين، احتجزت إيران الناقلة "ستينا امبيرو" التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز المهم استراتيجيا، زاعمة أنها اصطدمت بسفينة صيد وانتهكت القانون الدولي.