يعقد برنامج ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين، الذي تنظمه هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، يوم /الإثنين/ المقبل، بمسجد مدينة البعوث الإسلامية عقب صلاة المغرب، رابع ندواته بعنوان (بلسان عربي مبين..اللغة العربية وأثرها في فهم النصوص الشرعية ).

وقال بيان للأزهر الشريف اليوم إن الندوة سوف يشارك فيها الدكتور محمود توفيق سعد، أستاذ البلاغة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، و الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، و الدكتور علاء جانب، الأستاذ بجامعة الأزهر.

وعقدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ثلاث ندوات سابقة لملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين تحت عنوان (السنة النبوية بين نقد السند ونقد المتن: أحكام وضوابط وآثار) و(الفكر المنحرف - أسبابه- منطلقاته - علاجه )، و(القضايا الفقهية المعاصرة بين العلم والدين).

وتعقد الهيئة الملتقى يوم الإثنين من كل أسبوع ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك انطلاقًا من قيام الأزهر الشريف بدوره في تقديم الرؤيا الصحيحة للإسلام والدفاع عنه في كل المحافل، وإيمانًا من الهيئة بدورها في ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف، وإقامة جسور التواصل مع شباب العالم كله وبخاصة شباب العالم الإسلامي.