المؤلفة إنجى علاء: «بلا دليل» اختبار صعب أتمنى عبوره بنجاح كبير

* منال الصيفى مخرجة تذوب فى العمل.. والجلسات التى جمعت بيننا بثت الطمانينة فى قلبى

* المسلسل الجديد ليس تجربة نسائية.. وعدد الأبطال يفوق عدد البطلات

* ضحيت بصدر رحب عن طموحاتى الفنية وتفرغت لمساندة يوسف الشريف فى مشواره وأفتخر بنجوميته

* درة نجحت فى إثبات نفسها فى «الشارع اللى ورانا» كبطلة متصدرة للعمل وهى الوحيدة التى تخيلتها فى دور «حبيبة»

* حاربت كثيرا حتى أثبت ذاتى بعيدا عن شهرة زوجى وتحديت كل العقبات التى واجهتنى

* الروايات التى كتبتها أجهضت محاولات كارهى النجاح فى تشويهى ونسب تفوقى لغيرى

صعب أن تبذل جهدا وتصل الليل بالنهار حتى تحقق أحلامك، وتثبت ذاتك، وتحقق نجاحاتك، ثم تفاجأ بمحاولة البعض نسب هذا النجاح لغيرك، أو اتهامك بأن هناك من يفرضك على الساحة، ويعطيك حقوقا ليست لك، والتقليل من كل الجهد الذى تبذله، فهذا الأمر من شأنه إما أن يثبط عزيمتك، أو قد يدفعك كى تترك أحلامك وطموحاتك، حتى لا تضع نفسك تحت مقصلة القيل والقال، أو ربما تكون هذا الشخص القوى الذى لا يعبأ بهذه المحاولات وتبذل قصارى جهدك حتى تقول للجميع «هأنذا».. المؤلفة ومصممة الأزياء والماكييرة إنجى علاء.. اختارت أن تكون هذا النوع الأخير، وأبت أن تستسلم لكل من حاربها وحاول التقليل من نجاحاتها ونسب الفضل فيه لزوجها الفنان يوسف الشريف، وبذلت جهدا كبيرا لإثبات نفسها فى عالم الفنان. ومؤخرا احتفلت ببدء تصوير أحدث مسلسلاتها «بلا دليل» الذى يلعب بطولته نخبة من النجوم ــ زوجها ليس واحدا منهم ــ وتقوم بإخراجه المخرجة منال الصيفى.. وفى هذا الشأن تقول إنجى:

كنت مدركة حقيقة أننى ماهرة فيما أفعله، خاصة أنه طوال الوقت ولدى أفكار كثيرة وطموحات عديدة، ورغبة فى ترجمة هذه الأفكار بشكل يراه الناس ويستمتعون به، ولكن للأسف فوجئت بأن هناك من يحاربنى داخل الوسط الفنى، ويقف ضدى، بلا أى مبرر، لدرجة اننى حينما أعرض أفكارا على جهات انتاج، وتلقى إعجابهم، ثم يعلمون أننى زوجة الفنان يوسف الشريف كانوا يرفضون التعاون معى.

* وما سبب كل هذا؟

ــ لا أدرى، ربما يكره البعض أن يشاهد ثنائيا «زوج وزوجة» ناجحا، دون محاولة احدهما فرض الآخر على الساحة، وكل واحد من الزوجين له مجاله الذى يبدع فيه، فللأسف كثيرا ما كنت أسمع جملة «زوجة يوسف»، وأنا فخورة بأننى زوجة يوسف الشريف، لكن من كانوا يرددون هذه الجملة كانوا يقصدون التقليل مما أفعله، ويحاولون تشويه تفوقى، وادعاء أن يوسف يحاول فرضى على الاعمال التى يشارك فيها، رغم أننى أعمل فى مسلسلات يوسف قبل أن يصل لهذه النجومية الكبيرة، وذلك ثقة من صناع الأعمال وعلى رأسهم المخرج فى قدراتى كمصممة أزياء أو ماكييرة، فلأننى فى الأصل أحب الكتابة والتأليف، فلدى خيال كبير يساعدنى على ترجمة شكل الأبطال عن طريق الماكياج واللبس، والحمد لله حصلت بسبب هذا الامر على جوائز عديدة، خاصة عن مسلسل «كفر دلهاب»، لكن هذا النجاح لم يلق قبولا عند كارهى النجاح الذين سعوا لتشويهى.

* لكن ألا ترين أنه فى المقابل كان هناك من يشيد بالدور الذى تلعبينه فى مساندة زوجك فى مشواره الفنى؟

ــ بلى، ولكن كنت أقصد بكلامى بعض الذين يعملون فى مهنة الفن، الذين قد يشعرون بغيرة من نجاح يوسف الشريف فيحاولون اختلاق موضوعات والزج باسمى للتشويش علينا، لكنْ كثير من الناس والجمهور كان يشيد بدورى، وأنا مؤمنة أن هذا أمر طبيعى، وواجب علىَّ كزوجة، فكثيرا ما كنت أضحى بطموحاتى الفنية ومشروعاتى الخاصة بصدر رحب لتقديم كل الدعم والمساندة ليوسف الشريف فى مشواره الفنى، وأشعر بسعادة طاغية لنجاحه، وبفخر لتحقيقه نجومية كبيرة.

* وهل ما زلت تدفعين ثمن زواجك من فنان مشهور؟

ــ الحمد لله، نجحنا سويا فى وضع كلمة النهاية لكل الأكاذيب والشائعات التى حاولت النيل من نجاحنا، خاصة بعد أن طُرحت رواياتى فى الأسواق، وحققت مردودا هائلا، فروايتى الأولى «قانون الكارما» احتفلنا بصدورالطبعة الـ 13 لها، وروايتى الاخيرة «الأشقر مروان» التى طرحت بالأسواق بداية العام الجارى، حققت مبيعات كبيرة ومؤخرا صدر منها الطبعة الرابعة، فنجاح الروايات كشف كذب مروجى الشائعات وكارهى النجاح، فمن غير المعقول ان يساندنى زوجى فى هذا الشأن، فالعلاقة هنا هى علاقة مباشرة بين المؤلف والقارئ، دون وسيط، ولا أبالغ إذا قلت إن نجاح الروايات اعطانى ثقة كبيرة فى نفسى، وتغلبت على كل من حاربنى، وأود ان انصح غيرى ممن يتعرضون لما تعرضت له ألا يستسلموا، فكم من المرات قابلت رفضا كثيرا، ولم أستسلم، وعندى بالأدراج أعمالا كثيرة لم تخرج للنور، وعرضت أعمالى على جهات انتاجية كثيرة ولم يتم قبولها، ومع هذا لم أستسلم أبدا ووضعت ثقتى فى الله، وها أنا أحتفل بمسلسلى الجديد الذى أخوض من خلاله تجربة مختلفة تماما عنى.

* كيف كانت بداية مشروع مسلسلك الجديد «بلا دليل»؟

ــ عرضت الفكرة على جهة الإنتاج ومعها فكرة لمسلسل آخر منذ فترة، ثم فوجئت بأن الجهة المنتجة اختارت هذا العمل، وطلبت منى تحويله لمسلسل من 45 حلقة ليذاع خارج الموسم الرمضانى، وسعدت بهذا الاقتراح، فقماشة العمل تستحق، ولن يتأثر الإيقاع أبدا، فنحن أمام مسلسل اجتماعى مليء بالإثارة والتشويق، وتضم أحداثه العديد من الابطال كل واحد منهم له خط درامى، بل أرى أن هناك امكانية ليكون هناك جزء ثان منه، وقبل بدء التصوير قمت بتسليم نحو38 حلقة، وأتفرغ حاليا لكتابة الحلقات الاخيرة وهى الأصعب خاصة انها تشهد الربط الاخير لكل الاحداث المتلاحقة فى الحلقات الأولى.

* لكن هل تم اختيار الأبطال قبل كتابة الحلقات؟

ــ لا، لم يحدث، فترشيح الأبطال جاء بعد ان سلمت الحلقات، وسعدت جدا بالترشيحات، خاصة حينما علمت ان الفنانة درة هى التى ستلعب دور «حبيبة» عازفة الهارب فى المسلسل، فكانت هى الممثلة التى اراها فى هذا الدور وانا أكتب العمل، فهى الانسب فى لعب هذه الشخصية، وقد سبق وان تعاونت مع درة كمصممة أزياء فى مسلسلها الاخير «الشارع اللى ورانا» الذى حقق نجاحا كبيرا، وأثبتت درة نفسها كممثلة قادرة على تحمل اعباء مسلسل كبير، وسعدت أكثر حينما شعرت بمدى تجاوب درة مع الشخصية، فكان من متطلبات الدور أن تعزف على آلة الهارب، فتم الاستعانة بمتخصصين لتعليمها العزف فى 10 أسابيع وهى الفترة التى يراها المتخصصون مناسبة لأى انسان يرغب فى تعلم عزف الآلة لكن كانت المفاجأة ان درة تعلمت العزف قبل هذا الوقت بكثير.

* العمل يضم ثلاث نساء فى التأليف والإخراج والبطولة فهل نحن أمام مسلسل نسائي؟

ــ هى مصادفة فقط، لكن العمل ليس نسائيا، خاصة أن عدد الأبطال الرجال يفوق عدد النساء، فنحن معنا نخبة كبيرة من النجوم منهم خالد سليم ونيكولا معوض وحازم سمير وغيرهم، وأدوار معظمهم مفاجأة للجمهور وأتوقع أن يحققوا صدى كبيرا عند الناس.

* كيف تصفين تجربة التعاون بينك وبين المخرجة منال الصيفى فى أول مسلسل لك يعرض بعيدا عن الموسم الرمضانى وتمتد حلقاته لـ 45 حلقة؟

ــ هى تجربة رائعة بكل المقاييس، فلقد بددت الجلسات التى جمعتنى مع منال الصيفى كل المخاوف التى تعترينى، فلا أخفيك سرا، اننى أعيش حالة رعب، وأتعامل مع «بلا دليل» على أنه اختبار صعب، أتمنى عبوره بنجاح، وأشعر بقلق شديد، لكن حينما اجتمعت مع منال وقد كانت هناك فترة تحضير طويلة بيننا، شاهدت حالة الاندماج الكاملة بين منال والمسلسل فهى ذابت فى الاحداث، وقرأتها جيدا، وأتوقع أن تترجمها للمشاهد بشكل رائع، وقد بدأت بالفعل منذ 10 أيام تقريبا تصوير العمل، والمهمة صعبة فهناك عدد كبير من «اللوكيشنات» اضافة إلى التصوير باحدى محافظات مصر، وقد تحدد موعد عرض المسلسل فى شهر أكتوبر المقبل وهو الموعد الذى أنتظره على أحر من الجمر، لأرى ردود أفعال الناس، خاصة أننى أخشى مشاهدة اعمالى، واكتفى برصد ردود الأفعال وتقييم الجمهور للعمل.

* كنت تقدمين الدعم والمساندة لزوجك فى مشواره الفنى فهل يبادلك الدور الآن؟

ــ بكل تأكيد، وهذا يحدث كثيرا، فنحن طوال الوقت ندعم بعضنا البعض ونتناقش، ونتابع الاعمال الفنية سويا، ونتبادل الأفكار، ويوسف يتمتع بخيال خصب، ولعب دورا كبيرا فى تهدئة مخاوفى وبث الطمانينة فى قلبى، حينما قال لى إننى اجتهدت واحترمت عقل الجمهور أثناء كتابتى، وحرصت أن اقدم له عملا ممتعا يتضمن رسالة هادفة، وعليه النجاح فى النهاية توفيق من عند الله.

* أخيرا هل هناك مشروع جديد تستعدين له؟

ــ أعطى حاليا كل تركيزى للمسلسل، حتى إننى تركت مهمة تصميم الأزياء والماكياج لغيرى، لأتفرغ لكتابة الحلقات الاخيرة، بعد ان وضعت الأساسيات، فقد حرصت ألا أكتفى برسم الشخصيات على الورق، واستثمرت موهبتى فى الازياء والماكياج، فى ترجمة الصورة لحقيقة، لكن شعرت أن هذا الامر قد يأخد من وقتى، فاعتذرت عن الاستمرار فيه وتفرغت لكتابة الحلقات الاخيرة، وبعد الانتهاء من مشروع «بلا دليل»، فعينى على السينما، ولدى بالفعل مشروع فيلم سينمائى أتمنى أن يخرج للنور قريبا.