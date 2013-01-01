 استكمال العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية كدوان في المنيا - بوابة الشروق
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استكمال العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية كدوان في المنيا

ماهر عبدالصبور
نشر فى : السبت 27 يوليه 2019 - 2:18 م | آخر تحديث : السبت 27 يوليه 2019 - 2:18 م

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن استكمال أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية كدوان بعد وضع حلول جذرية لكل المعوقات والمشاكل التي واجهت نهو المشروع في الوقت المحدد.

وأوضح المهندس محمد سيد رئيس مدينة المنيا، في تصريحات، أنه تم تنفيذ حوالي 60% من شبكات الانحدار، بالإضافة لتوقيع بروتوكول تعاون من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي مع الهيئة العربية للتصنيع لاستكمال أعمال المشروع وتسليمه في الوقت المحدد وبدء تجارب التشغيل له نهاية العام المالي الحالي 2019-2020.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم إعداد جميع التقارير الاستشارية متضمنة التعديلات المطلوبة للمحطة وخطي الطرد والانحدار؛ لاستيعاب تصرفات مشروع الصرف الصحي لقرية بني أحمد الشرقية والمقرر صرفها على محطة رفع كدوان.

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