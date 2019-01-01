التحفظ على 1287 كيلو «كبده وكلاوي» فاسدين في الإسكندرية

تحفظت شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، اليوم السبت، على 1.287 طن «كبده، وكلاوي مُجمدين» داخل عبوات بدون أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحين للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصهما الطبيعية.

ووفقًا لبيان أمني، فقد وردت معلومات للشرطة أكدتها تحريات المباحث، حول قيام مالك محل «غير مرخص» لتجارة اللحوم، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة؛ بحيازة وتجميع كميات من اللحوم ومصنعاتها، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول في الأسواق، وهو ما أكده تقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشي الأغذية بوزارة الصحة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.