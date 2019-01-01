من المعروف أن حدائق الحيوانات حول العالم تضم العديد من الحيوانات، ولكن هناك العديد من الحيوانات فشل البشر في احتوائها ووضعها في محميات، وذلك ما يفسر عدم رؤية العديد من الكائنات داخل الحدائق والمحميات العامة، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع reader’s digest الأمريكي.

القرش الأبيض الكبير

حاولت اليابان الاحتفاظ بأسماك القرش البيضاء الكبيرة دون نجاح وفي عام 2016 ، توفيت سمكة قرش بيضاء كبيرة بعد ثلاثة أيام في حوض سمك ياباني لأنها امتنعت عن الأكل، وقال عالم الطبيعة ديفيد ميزجيفسكي، أنه كان من الصعب عليهم توفير بيئة مناسبة لتلك الأسماك التي تحب التجول كثيرا.



ساولا

يعتبر حيوان الساولا من أندر الحيوانات في العالم، وقليلا ما استطاع البشر معاينته على الطبيعة، لذلك كان من الصعب صيده ووضعه في محمية للحفاظ عليه.



طائر السنونو

على رغم من انتشاره في أنحاء العالم، إلا أنه من الصعب صيده ووضعه في محمية طبيعية، لأنها محبة للطيران كثيرا، كما أنها كائنات حساسة لا يمكنها العيش في أقفاص.



الغوريلا الجبلية

تعتبر الغوريلا الجبلية من أكثر أنواع الغوريلا المهددة بالانقراض، فعلى الرغم من ضخامة حجمها وقوتها، إلا أن الأنسان دمر بيئتها بسبب الحروب الأهلية ومحاولات الصيد، لذلك حاولت العديد من المؤسسات القبض عليها وحمايتها في سبعينات القرن الماضي لكن محاولاتهم أتت بالفشل لأنها كائنات خجولة جدا لا تحب الاختلاط بالبشر.



الحبار الضخم

يزن ذلك الحبار حوالي طن، مما يجعل من المستحيل صيده، بالأضافة لأنه يعيش في أعماق المحيط، و معظم ما وجد منه كان يأتي من جثث ميتة طفت إلى السطح ووجدها صيادون.



المرقط

تعرف بأسم حيدات البحر وذلك لأنيابها الضيقة الطويلة، وحتى أن استطاع الإنسان صيده فذلك الكائن الذي يعيش أكثر من 100 عام يموت بعد فترة قصيرة جدا في الأسر، مما يقلل بشكل كبير من فرصة دراستة ذلك الوحش.

