مشاركة 500 شاب في مهرجان «أسلوب حياة» بدمنهور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الادارة المركزية لبرامج التنمة الرياضية، وبالتنسيق مع مكتب "شباب يدير شباب" بالوزارة، مهرجان الجري تحت شعار الرياضة "أسلوب حياة"، والذي انطلق صباح اليوم بمشاركة 500 شاب من أعضاء مراكز الشباب والأكاديميات المؤهلة للكليات العسكرية، من أمام مدخل المحافظة على الطريق الزراعي السريع، مرورا بشارع عبد السلام الشاذي، وحتى الاستاد الرياضي بدمنهور.

وأعطى عبد الرحمن الشهاوي، السكرتير العام للمحافظة، إشارة بدء المهرجان، بالنيابة عن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مؤكدا على أهمية الرياضة في ترسيخ المشاركة والانتماء لدى الشباب كأسلوب حياة داخل المجتمع، لما لها من أدوار إيجابية على صعيد تعزيز الشخصية، وتأثيرها على اللياقة البدنية والصحة الجسدية للشباب.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي اهتماما كبيرا بالرياضة ويصفها بالأمن القومي، حيث جاء تأكيده في أكثر من مناسبة على أهمية ممارسة الرياضة والاعتناء بالجانب البدني للشباب، وتطوير القدرات الذهنية والنمو الجسدي، والاهتمام بوجودها بقوة في مختلف المدارس والجامعات.