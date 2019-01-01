ترامب يقلل من أهمية إجراء كوريا الشمالية اختبارا صاروخيا

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة إن أحدث التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية كانت من نوع الصواريخ العادية جدا، رافضا المخاوف حيالها.

وقال ترامب للصحفيين بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض إنها "صواريخ متوسطة المدى.. الكثير لديه مثل هذه الصواريخ.. هي صواريخ عادية جدا".

وشدد الرئيس على أنه يحتفظ بعلاقة طيبة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقالت كوريا الشمالية إنها أجرت تجربة على صاروخين أول أمس الخميس ما يعني إرسال "تحذير جاد" إلى كوريا الجنوبية.

وبعد قمة فاشلة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير، تزايدت الآمال بإمكانية استئناف حوار بعدما التقي الزعيمان في المنطقة منزوعة السلاح الواقعة بين الكوريتين في نهاية يونيو.

ووافق الزعيمان على استئناف المفاوضات على المستوى العملي في الأسابيع القادمة، على الرغم من عدم إعطاء أي تفاصيل.