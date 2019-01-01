 أوساط اقتصادية في ألمانيا تطالب بتقليص فترات انتظار الحصول على تأشيرات للعمالة الماهرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوساط اقتصادية في ألمانيا تطالب بتقليص فترات انتظار الحصول على تأشيرات للعمالة الماهرة

د ب أ
نشر فى : السبت 27 يوليه 2019 - 10:16 ص | آخر تحديث : السبت 27 يوليه 2019 - 10:16 ص

طالبت غرفة التجارة والصناعة الألمانية الحكومة الاتحادية باتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة لجذب العمالة الماهرة من الخارج.

وقال رئيس الغرفة، إريك شفايتسر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت: "من المهم الآن بالنسبة للشركات المحلية أن يكون هناك إجراءات سريعة في توظيف عمالة ماهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2020".

وذكر شفايتسر أن هذا يتطلب من الحكومة زيادة العمالة بوضوح في السفارات، وقال: "يتعين أن يكون الهدف تقليص فترات الانتظار للحصول على موعد (في السفارة) وإصدار التأشيرة إلى أسابيع قليلة، وهو الأمر الذي يستغرق نحو عام في الوقت الحالي".

وأكد شفايتسر أن الاقتصاد الألماني يراهن على قانون جذب العمالة الماهرة، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2020، مضيفا أن نقص العمالة الماهرة لا يزال يشكل تحديا كبيرا أمام الشركات الألمانية.


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