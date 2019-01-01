موجة حر قاسية جديدة تضرب عدد من مناطق شمال وغرب أوروبا، الأمر الذي لم تشهده أوروبا منذ عشرات السنوات ليكون صيف هذا العام هو الأشد حرارة على دول أوروبا، وتشهد فيه ارتفاع في درجات الحرارة في كلاً من بريطانيا وبلجيكا وهولندا إلى مستويات قياسية والتي قد تصل لـ40 درجة مئوية.

وسجلت دول أوروبا من يونيو الماضي أعلى معدلات درجات الحرارة في تاريخها إذا وصلت في بريطانيا وفرنسا إلى 36.7 درجة مئوية ومن المتوقع أن تصل إلى 40 درجة مئوية.

ومع ارتفاع درجات الحرارة في بريطانيا يحاول البريطانيون ابتكار طرق جديدة للتغلب على درجات الحرارة العالية، وتداول المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، تويتر" صورًا لطرق مواجهة الحر، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل البريطانية".

وفي إحدى الصور ظهر عدد من الأشخاص في وسائل النقل العام يحملون مراوح صغيرة معهم للحصول على الهواء، ومواطن آخر كان يحمل مروحة كبيرة الحجم وقام بتوصيلها بمقابس القطار في لندن.

وكانت أغلب الصور السائدة للمواطنين هي تحركهم في الشوارع دون ارتداء ملابسهم كاملة والأمر شمل الرجال والنساء، وشوهدت إمرأة وهي تكوي في الشارع لتجنب حرارة منزلها.

ومن باب السخرية والفكاهة انتشرت صور أيضًا لمواطنين يطبخون البيض على لوحات أجهزة القياس لسياراتهم وتركها لمدة نصف ساعة حتى تكون جاهزة للأكل.

وصور لأحد الأشخاص استخدم درجة الحرارة العالية وقام بطهي بعض من الكوكيز.