الجامعة العربية تنكس علمها حدادا على وفاة الرئيس التونسي السبسي

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم السبت تنكيس علم الجامعة بمقر الأمانة العامة بالقاهرة لمدة ثلاثة أيام حدادا على وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي.

وكان الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط قد شارك في مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل اليوم في العاصمة تونس، مجددا خالص تعازيه لأسرة الفقيد وحكومة الجمهورية التونسية والشعب التونسي في هذا المصاب الجلل، ومستذكرا دوره الوطني التاريخي، والتزامه العروبي بخدمة القضايا العربية ودعم كل ما يعزز من العمل العربي المشترك.

وأعلنت مجموعة من الدول العربية الحداد لمدة 3 أيام إثر وفاة الرئيس التونسي، وهي الجزائر ومصر وليبيا وفلسطين والأردن ولبنان وموريتانيا.