 أكبر 3 أحزاب عربية بالكنيست تعلن خوض الانتخابات الإسرائيلية بقائمة مشتركة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أكبر 3 أحزاب عربية بالكنيست تعلن خوض الانتخابات الإسرائيلية بقائمة مشتركة

غزة- أ ش أ:
نشر فى : السبت 27 يوليه 2019 - 9:32 م | آخر تحديث : السبت 27 يوليه 2019 - 9:32 م

أعلنت أكبر 3 أحزاب عربية في إسرائيل وهي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش)، والقائمة العربية الموحدة، والحركة العربية للتغيير (تعال)، السبت، خوض انتخابات الكنيست، المزمع إجراؤها في سبتمبر المقبل، بقائمة مشتركة.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية -عبر موقعها الإلكتروني- أن الإعلان عن خوض الأحزاب الثلاثة الانتخابات عبر قائمة مشتركة، جاء من جانب عضو الكنيست أيمن عودة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، رجّح خلاله أن ينضم الحزب العربي الرابع، وهو حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بلد) إلى البرنامج المشترك خلال الأيام المقبلة.


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