أرسنال الأقرب لضم نيكولاس بيبي

يتصدر أرسنال الإنجليزي سباق التعاقد مع الإيفواري نيكولاس بيبي نجم ليل الفرنسي، في ظل وجود العديد من الأندية المهتمة بضم اللاعب.

ووفقا لشبكة «ESPN» الأمريكية فإن هناك 5 أندية وافقوا على الشروط المادية التي يطلبها ليل للتخلي عن اللاعب، والمقدرة بـ80 مليون يورو، يتم دفعها على خمس سنوات.

وأضافت الشبكة أن اللاعب صاحب الـ24 عامًا لم يوافق على الشروط الشخصية مع أي من الأندية الخمسة، لكن في الوقت الحالي أرسنال هو خياره المفضل.

وارتبط ارسنال أيضا بضم ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس وزميل بيبي في كوت ديفوار، لكنه لم يتمكن من الاتفاق مع إدارة بالاس التي كانت تطلب 70 مليون جنية استرليني للتخلي عن اللاعب.

وشارك نيكولاس بيبي مع ليل الموسم الماضي في 41 مباراة سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 12.