شهدت كلمة الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر خلال تأبين الرئيس الراحل باجي قايد السبسي، بكاء وكلمات توديع أبكت وتأثر بها الحضور الذي شمل أسرة الرئيس وعدد من قادة وزعماء الدول، وممثلي المنظمات العالمية، وكبار رجال السياسة في تونس.

ونعى الرئيس التونسي المؤقت السبسي، قائلًا: «عرفنا فيك التعلق والواجب الوطني والسعي لمصالح البلاد العليا، واليوم وأنت تلبي نداء ربك عاجزون على توديعك يارفيق دربي، سوف نواصل ما شرعنا فيه بناء دولة ديمقراطية على أساس علوية القانون ونزاهة المؤسسات».

وانطلقت الجنازة من قصر قرطاج، بحضور مسؤولين كبار من دول عدة، من بينهم رئيس الدولة الجزائري، عبد القادر بن صالح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من عدة دول عربية وأوروبية وأفريقية.

وشددت السلطات إجراءاتها الأمنية، وأغلقت طرقا كثيرة يمر عبرها أو بالقرب منها موكب جنازة الرئيس الراحل، وانتشرت قوات الأمن في أغلب مناطق العاصمة وقرب مقبرة الجلاز حيث سيواري الجثمان الثرى.

وأعلنت الرئاسة التونسية، أول أمس الخميس، عن وفاة الرئيس التونسي، في المستشفى العسكري بالعاصمة، عن عمر ناهز الـ92 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية.

يذكر أن هيئة الانتخابات التونسية، قد أعلنت أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 15 سبتمبر المقبل، لاختيار رئيس جديد للبلاد.