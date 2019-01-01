قصر «الأمير طاز» يعلن عن مجموعة من الأنشطة والفعاليات الفنية

أعلن قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عن تنظيم مجموعة من الورش الفنية للعزف والغناء والتمثيل المسرحي طوال أيام الأسبوع.

تأتي ورشة الإنشاد الديني للمنشد محمود التهامي في الساعة 2 مساء أيام السبت والأحد من كل أسبوع، أما أيام الأحد والاثنين والأربعاء من كل أسبوع، فتنطلق ورشة تعليم العزف على الآلات الموسيقية من سن 10 سنوات حتى 18 سنة، في الساعة 1 ظهرا.

وتقام ورشة الغناء لكورال قصر الأمير طاز في الساعة 12 ظهرا للأطفال و4 مساء للكبار أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وفي 4 عصر أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ورشة إعداد الممثل وفنون المسرح، بالاضافة لورشة حكي وإلقاء.