شهدت مراسم جنازة الرئيس التونسي الراحل باجى قائد السبسي، موكبا من الخيول العربية، في مقدمة الجنازة المهيبة التي انطلقت من قصر قرطاج، اليوم السبت.

وحرص عدد من المسؤولين والحضور من دول عدة، من بينهم رئيس الدولة الجزائري، عبد القادر بن صالح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من عدة دول عربية وأوروبية وأفريقية حضور مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل.

ورفع عدد من المواطنين الذين اصطفوا على جانبي الطريق أعلام تونس في توديع الرئيس الراحل، وشددت السلطات إجراءاتها الأمنية، وأغلقت طرقا كثيرة يمرعبرها أو بالقرب منها موكب جنازة الرئيس الراحل، وانتشرت قوات الأمن في أغلب مناطق العاصمة وقرب مقبرة الجلاز حيث سيواري الجثمان الثرى.

وأعلنت الرئاسة التونسية، أول أمس الخميس، عن وفاة الرئيس التونسي، في المستشفى العسكري بالعاصمة، عن عمر ناهز الـ92 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية.

يذكر أن هيئة الانتخابات التونسية، قد أعلنت أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 15 سبتمبر المقبل، لاختيار رئيس جديد للبلاد.