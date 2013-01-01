إجراء قرعة علنية لاختيار مستحقي أكشاك الممشى السياحي في موط بالوادي الجديد

قال كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، إنه تم إجراء القرعة العلنية للمتقدمين للحصول على أكشاك خشبية بالممشى السياحي بمدينة موط، حيث تم إجرائها بقاعة الدكتور سيد سيف بالمجلس القديم لضمان الشفافية في الاختيار.

وأضاف أن عدد المتقدمين للحصول على أكشاك بالممشى السياحي بمدينة موط بلغ 56 شخصا، وعدد الأكشاك التي تم إجراء القرعة عليها 6 أكشاك، وسيتم تسليم الأكشاك لمن رست عليهم القرعة العلنية قريبا بعد الانتهاء من الممشى وافتتاحه أمام المواطنين والسياح.

وأشار رئيس المركز إلى أن هناك توجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتنفيذ مشروع الممشى السياحي بكل القرى والمدن؛ وذلك لخلق متنفس للمواطنين، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.