أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة جنوب سيناء

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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء تقديم فعالياتها الثقافية والفنية إحتفالا بذكرى ثورة يوليو حيث عقد بيت ثقافة دهب بمقر الشؤون الاجتماعية محاضرة تثقيفية بعنوان "ثورة 23 يوليو" تناولت الثورة من حيث التعريف والمفهوم و الأسباب التي أدت إلى قيامها تحقيق أهدافها والتعريف بالنتائج التي ترتبت عليها.

بينما أعد قصر ثقافة شرم الشيخ جلسة قراءة حرة للأطفال من رواد الموقع أعقبها عرض فيلم لنادى سينما الأطفال بعنوان "ألف نهار ونهار" بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء.

وعقد قصر ثقافة طور سيناء محاضرة تثقيفية بعنوان "البترول وأهميته" تناولت كيف يتكون البترول وكيفية استخراجه ومشتقات البترول والبتروكيماويات وأهميتها ومستقبل البترول فى العالم تلاها محاضرة تثقيفية بعنوان "مقومات التنمية فى سيناء" تناولت محور قناة السويس من بورسعيد شمالا حتى السويس جنوبا والمحور الشمالي للزراعة على مياه ترعة السلام والمحور الجنوبي الغربي حتى طور سيناء وأهمية تلك المحاور في تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي لمصر.