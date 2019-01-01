اتهام منشقين في أيرلندا الشمالية بمحاولة قتل ضباط شرطة

اتهمت الشرطة في أيرلندا الشمالية اليوم السبت، جمهوريين منشقين في الإقليم بمحاولة قتل ضباط بإطلاق عبوة ناسفة قابلة للانفجار عليهم.

وأفاد جهاز الشرطة في أيرلندا الشمالية بأنه تلقى بلاغا في منتصف ليل الجمعة/السبت تقريبا عن انفجار قوي في بلدة كريجافون /حوالى 40 كيلومترا جنوب غربي بلفاست/.

وقال كبير المفتشين، بارني أوكونور، في بيان: "اتصلت بنا صحيفة مقرها بلفاست في وقت لاحق وأبلغت بأنها تلقت اتصال هاتفي جاء فيه أن عبوة أطلقت على دورية للشرطة لكنها أخطأت هدفها".

وأضاف أن خبراء المفرقعات من الشرطة والجيش يحققون في الحادث ويعتقدون أنه "محاولة من جانب إرهابيين جمهوريين منشقين لقتل ضباط شرطة".

وتابع: "في الوقت الحالي، من غير الواضح ما إذا كانت العبوة الناسفة قد تم إطلاقها على دورية أثناء مرورها أم أن هذا الهجوم قد تم الإعداد له بطريقة تستهدف ضباط الشرطة المحليين الذين كانوا يستجيبون في المنطقة لبلاغات من الشعب".

ووصف أوكونور الهجوم بأنه "عمل إرهابي جبان ومهين". كما أدان سياسيون من مختلف الاتجاهات ذلك الهجوم.

يشار إلى أن الجيش الجمهوري الأيرلندي شن حملة مسلحة ضد الحكم البريطاني في أيرلندا الشمالية دامت عدة عقود حتى أبرم اتفاق سلام في عام 1998 أدى إلى تقاسم السلطة في الإقليم.