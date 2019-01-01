500 جنيه مكافأة إجادة للعاملين بجامعة طنطا بمناسبة حلول عيد الأضحى

قرر مجلس جامعة طنطا، السبت، برئاسة الدكتور مجدى سبع، رئيس الجامعة صرف مكافأة إجادة قدرها 500 جنيه للهيئة المعاونة (المعيدين والمدرسين المساعدين)، ولجميع العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها ووحداتها والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية والمستشفى التعليمى العالمي وقادة وأفراد الأمن الإدارى المتواجدين على رأس العمل.

وأكد رئيس الجامعة أن القرار يأتى في إطار حرص الجامعة على دعم كافة العاملين بها، وتقديرًا لما يبذلونه من جهد ملموس في خدمة العملية التعليمية وإتمام المهام الوظيفية على النحو الأمثل وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.