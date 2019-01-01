مفوض الجيش الألماني: رفع ميزانية الدفاع لـ2% من إجمالي الناتج المحلي «وهمي»

استبعد هانز-بيتر بارتلز، مفوض الحكومة الألمانية لشؤون الجيش، رفع ميزانية الجيش إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وفي تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل آم زونتاج" الألمانية الصادرة غدا الأحد، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن "الجيش يخطط لرفع الميزانية إلى 1.5% ولا أحد يخطط لجعل ميزانية الجيش 2% فهذا يعني 77 مليار يورو في عام 2024، وهذا أمر وهمي".

ووصف بارتلز مطالبة وزيرة الدفاع الجديدة انيجريت كرامب-كارنباور برفع ميزانية الجيش إلى 2% بأنها بمثابة "لعبة بوكر(مقامرة) في مفاوضات أجور جماعية".

وأوضح بارتلز أن زعيمة حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي " تطالب بشجاعة بالمزيد حتى تصل الأمور فعليا في النهاية إلى 5ر1% بالضبط وهو ما تم الاتفاق عليه بالفعل داخل الائتلاف الحاكم".

كانت كرامب-كارنباور أعلنت بعد أدائها اليمين الدستورية تأييدها القوي لرفع نفقات الدفاع بشكل منتظم، وروجت خلال أول بيان حكومي تلقيه في البرلمان للوصول بهذه النفقات إلى 5ر1% بحلول عام 2024.

وكانت كرامب كارنباور، أعلنت في وقت سابق التزامها بهدف حلف شمال الأطلسي (ناتو) الرامي إلى رفع ميزانية الدفاع إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي.